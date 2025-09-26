Varvarinci u Ćićevcu – večeras „Sabirni centar” Dušana Kovačevića

Ljubitelji pozorišne umetnosti u Ćićevcu imaće priliku da uživaju u predstavi „Sabirni centar” Dušana Kovačevića, u režiji Zorana Obradovića, a u izvođenju Gradskog amaterskog pozorišta Varvarin. Predstava će biti odigrana večeras u 19 časova, u Velikoj Sali Narodne biblioteke Ćićevac. Cena ulaznice iznosi 400 dinara

U predstavi nastupa brojna glumačka ekipa koja oživljava likove „sveta živih” i „sveta mrtvih”. Među njima su Predrag Stanković, Slađana Mitić, Života Ignjatović, Jelena Rajić, Aleksandra Blagojević, Mihailo Mitrović, Aleksandar Stefanović, Nikola Jakovljević, Nikoleta Aranđelović Đorđević, Saša Vesić, Zoran Obradović, Vojkan Pavić, Borivoje Maksimović i Darko Tomić.

Ovo izvođenje jednog od najznačajnijih dela savremene srpske dramaturgije donosi publici snažnu poruku, humor i emociju, a istovremeno predstavlja i kulturni događaj koji će obeležiti početak jeseni u Ćićevcu.

Izvor i foto: Temnić info