Varvarin: Položeni venci u spomen kompleksu „Sastavci“

Danas je u Spomen – kompleksu „Sastavci“ održan pomen učesnicima Varvarinske bitke i položeni venci na spomenik grofu Josifu Korniloviču Orurku i izginulima u Varvarinskoj bici koja je vođena pre punih 115 godina, od 18. do 20. juna 1810. godine

Spomen tablu na ruskom jeziku grofu Orurku otkrili su predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević i član nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine Milorad Ćurčić.

– Mi iz nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine iz Pančeva smo rešili da postavimo ruskojezičnu tablu na spomenik grofu Josifu Korniloviču Orurku. U saradnji sa opštinom Varvarin i Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva postavili smo spomen ploču. Mislim da je 215 godina jedan lep jubilej da se prisetimo junaka carske Rusije i Srbije koji su zajednički izvojevali veličanstvenu pobedu nad osmanskom vojskom i odbranili ustaničku Srbiju. Na nama je dužnost da zaštitimo svaki trag koji ovde postoji. Sto metara dalje ka seoskom groblju postoje tri ruska spomenika- jedan je posvećen ruskom oficiru koji je ovde poginuo, a druga dva redovima. Iduće godine ćemo zaštiti ova tri spomenika – rekao je predsednik nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine Milorad Ćurčić.

Predsednica društva sunarodnika i prijatelja Rusije i članica nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine odbor za obrazovanje profesorka Irina Mirković nakon polaganja venca izrekla je:

– Bitka na Varvarinskom polju je prva veća srpska pobeda nad Turcima. Uz pomoć ruskih kozaka i grofa Orurka koji je iz Rusije doterao topove. Ruska konjica i topovi omogućili su srpsku pobedu ovde na Varvarinskom polju. Prvi spomenik na ovom mestu zahvalni Varvarinci podigli su 1910. godine grofu Orurku na stogodišnjicu bitke. Doneli smo i reprint jednog stripa za decu koji je posvećen Varvarinskoj bici. Urađen je na dva jezika – srpskom i ruskom.

Predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević govorila je o značaju čuvanja sećanja na heroje Varvarinske bitke:

– Danas smo se okupili da proslavimo Dan opštine, 23. septembar i ujedno 215 godina od Varvarinske bitke. Zaista se trudimo da obeležavanjem ovog praznika čuvamo kulturu, sećanje i istoriju koja nas veže za Temnićki kraj i Varvarin. Danas u 12 časova imamo svečanu sednicu gde, u sklopu obeležavanja Dana opštine, svake godine sumiramo rezultate šta je to što smo odradili u prethodnih 12 meseci. Dodeljujemo najviša priznanja – plakete i diplome kako zaslužnim pojedincima, tako i institucijama koje su dale nemerljiv doprinos u razvoju opštine Varvarin. Sinoć smo dodelili nagrade mališanima iz OŠ „Jovan Kursula“ koji su pokazali da čuvaju istoriju. Imali smo više od 200 prijavljenih radova na temu Jovana Kursule i grofa Orurka koji su izvojevali pobedu upravo na ovom mestu na kome se danas nalazimo što pokazuje da smo na dobrom putu. Ako nam deca pamte istoriju, znači da smo na dobrom putu da sačuvamo našu istoriju i da ih naučimo šta je ono što zaista treba da se ceni u budućnosti.

Vence su na spomenik izginulim srpskim i ruskim vojnicima položili predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević, zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić, zamenica gradonačelnika grada Kruševca Snežana Radojković, direktorka Narodne biblioteke Varvarin Violeta Kaplarević, delegacije pobratimskih opština Polzela (Slovenija) i opština Modriča (BiH) i predstavnici ruske ambasade.

O. M.