Goca Tržan na Dan opštine u centru Varvarina

Postavljeno: 17.09.2025

Povodom obeležavanja Dana opštine Varvarin, u ponedeljak, 22. septembra, biće organizovan koncert jedne od najpopularnijih srpskih pevačica Goce Tržan. Nastup će se održati u Pešačkoj zoni u centru Varvarina, sa početkom u 20 časova, a očekuje se veliki broj posetilaca iz celog pomoravskog kraja

Goca Tržan je poznata po svom prepoznatljivom glasu i brojnim hitovima, a varvarinsku publiku će podsetiti na najveće pesme iz svoje dugogodišnje karijere, uz obećanje nezaboravne atmosfere. Organizator je Opština Varvarin, a očekuje se da će koncert biti jedan od najposećenijih događaja povodom proslave Dana opštine.

Proslava Dana opštine Varvarin tako će, uz nastup Goce Tržan, dobiti svečani i praznični karakter, a centar grada biće mesto okupljanja i zajedničkog slavlja svih generacija, uz najveće hitove ove popularne srpske pevačice.

Izvor: Temnić info

Foto: Instagram Opština Varvarin

Na današnji dan: Pre 136 godina ustanovljen mitski „Orden kneza Lazara“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. septembar 2025., 16:39
 

Delimično oblačno
20°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 62%
Vetar: 5 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top