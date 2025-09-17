Goca Tržan na Dan opštine u centru Varvarina

Povodom obeležavanja Dana opštine Varvarin, u ponedeljak, 22. septembra, biće organizovan koncert jedne od najpopularnijih srpskih pevačica Goce Tržan. Nastup će se održati u Pešačkoj zoni u centru Varvarina, sa početkom u 20 časova, a očekuje se veliki broj posetilaca iz celog pomoravskog kraja

Goca Tržan je poznata po svom prepoznatljivom glasu i brojnim hitovima, a varvarinsku publiku će podsetiti na najveće pesme iz svoje dugogodišnje karijere, uz obećanje nezaboravne atmosfere. Organizator je Opština Varvarin, a očekuje se da će koncert biti jedan od najposećenijih događaja povodom proslave Dana opštine.

Proslava Dana opštine Varvarin tako će, uz nastup Goce Tržan, dobiti svečani i praznični karakter, a centar grada biće mesto okupljanja i zajedničkog slavlja svih generacija, uz najveće hitove ove popularne srpske pevačice.

Izvor: Temnić info

Foto: Instagram Opština Varvarin