Dan opštine Varvarin

Opština Varvarin obeležiće svoj Dan, 23. septembar i 215. godišnjicu Varvarinske bitke, nizom kulturnih i sportskih događaja i svečanom sednicom Skupštine

Danas program je započeo Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Varvarinu, a nakon toga će u 10 sati biti održan pomen učesnicima Varvarinske bitke i položeni venci u Spomen – kompleksu „Sastavci”. Svečana sednica Skupštine opštine Varvarin biće održana u Velikoj sali Opštinske biblioteke, sa početkom u 12 časova, uz prisustvo brojnih zvanica i gostiju.

Varvarinska bitka jedna je od znamenitih bitaka Prvog srpskog ustanka vođena krajem leta 1810. Pred opasnošću od ofanzive koju je rumelijski valija i serasker Huršid-paša sproveo dolinom Velike Morave, Rusi su juna 1810. ustanicima uputili pomoć. Zajedničkom akcijom Rusa i Srba pod komandom general-majora grofa Orurka odneta je pobeda u bici kod Jasike, da bi potom deo ruskih trupa, sastavljen od 1.800 pešaka, 300 konjanika I 10 topova, uz pratnju srpskih trupa, bio upućen na Varvarinsko polje. Ovde su šančevi, koji su na severozapadnom delu postojali još 1807, bili prošireni I ojačani, posebno onim iskopanim uz samu obalu reke.

Huršid-paša i Ismail-paša Serezlija, budući nadmoćni sa oko 20.000–25.000 vojnika prema oko 12.000 srpskih i ruskih vojnika, odlučili su se za napad iz čega se izrodila višednevna bitka. U prvom jurišu 6/18. septembra Turci su napadali tokom čitavog dana ali su ih Mladen Milovanović, Hajduk Veljko, Stanoje Glavaš i druge starešine, predvođeni grofom Orurkom, uspešno odbili. Potom je došlo do protivudara u kojem su Turci izgubili više od hiljadu vojnika. Nakon dvodnevnog zatišja Huršid-paša se ponovo odlučio na juriš, ali je i taj napad 10/22. septembra, najpre ruskom artiljerijom, a zatim i udarima srpske konjice bio potpuno satrven.

Poražen, Huršid-paša uzmakao je u selo Maskare, potom u Niš, posle čega je turska ofanziva dolinom Morave bila u potpunosti okončana.

O. M.

Foto: Temnić info