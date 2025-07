U vremenu starog Kruševca: Kuća Mijata Milosavljevića u Ulici cara Lazara

Po knjizi Pavla Vasića „Umetnička topografija Kruševca“ vlasnik kuće bio je prof. univerziteta i akademik dr Kosta V. Petković

Osnova kuće je pravougaona, s ispadom na zapadnoj strani koji obrazuje terasu na spratu. Južna fasada ima četiri prozora na spratu, a vrata i prozor u prizemlju. Na fasadama u unutrašnjosti dvorišta uočavaju se elementi bidermajerskog klasicizma. Toskanski pilastri su primetni na uličnoj fasadi, a usled „ljuštenja“ fasade, nad prozorima se vide lukovi od opeke. Kuća je u stilu eklektizma.

Na fasadi je natpis: „Ovdi pod ovim stubom glavni je izvor velike česme od zapadna dva točka, god. 1955″.

Prema kazivanju vlasnika, u ovoj kući je odsedao kralj Milan Obrenović kada je boravio u Kruševcu.

Kosta V. Petković, akademik

(Solun, 13. 3. 1903 – Beograd, 28. 5. 1987)

Objavio je više od 200 naučnih radova i izradio prvu geološku kartu Jugoslavije prema internacionalnoj normi.

Profesor univerziteta: Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, redovni (od 1950); upravnik Geološkog instituta SAN od 1951.

SANU: Odeljenje prirodno-matematičkih nauka: dopisni član SAN od 18. 3. 1948; redovni od 27. 5. 1952; sekretar Odeljenja od 10. 6. 1952. do 28. 4. 1956; sekretar Akademije od 16. 4. 1957. do 15. 4. 1960; potpredsednik Akademije od 15. 4. 1960. do 8. 9. 1961.

Biografija, bibliografija: God. / SANU 54 (1947) 583–611; 64 (1958) 277–285; 62 (1970) 553–559; 84 (1978) 195–197.

Odbori: Odbor za geodinamiku Zemljine kore i gornjeg omotača

Priznanja: Sedmojulska nagrada (1948); Oktobarska nagrada (1958); Orden rada 1. reda; Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom (1964); Orden Republike sa zlatnim vencem (1971);Orden zasluge za narod sa zlatnim vencem (1971)

