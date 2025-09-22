Značajne kruševačke porodice: Simići

Đorđe Simić (1827), iz Baljevca u Sremu, bio je starešina Kruševca u Karađorđevo vreme. Imao je sinove – Kostu (poginuo u borbi s Turcima na Jasici), Stojana i Aleksu

Stojan Simić (1797 – 1852), bio je lični prijatelj kneza Miloša i najbogatiji Srbin tog vremena. Njegov sin Đorđe (1843 – 1921), je predsednik vlade u više navrata, senator, poslanik u Carigradu, Rimu i Beču, osnivač Crvenog krsta Srbije. Oženio se ćerkom kneza Aleksandra Karađorđevića, sestrom kralja Petra. Na njihovom imanju sagrađena je barutana Obilićevo.

Kuća (Stojana) Simića neposredno pred početak Velikog rata

Aleksa Simić (1800 – 1872), brat Stojana Simića, bio je takođe predsednik vlade. Njegov sin Milan (1827 – 1880), završio je filozofiju u Pešti, bio činovnik u ministarstvu inostranih dela, imao sinove Aleksu (1860 – 1933), Stojana (1862 – 1906), Mihajla (1865 – 1926) i Kostu (1867 – 1934).

