Varvarin: Ulice Kneza Milete Radojkovića i Vuka Karadžića dobijaju asfalt

Sredstvima opredeljenim od strane Ministarstva privrede u Vladi Republike Srbije u narednim nedeljama biće unapređena saobraćajna infrastruktura u naselju Rasadnik, gde će biti asfaltirane ulice Kneza Milete Radojkovića i Vuka Karadžića, istakla je predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević prilikom obilaska radova

Ona je podsetila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom posete opštini Varvarin krajem januara meseca, ali i obilaska fabrike nameštaja „Lika” u naselju Rasadnik, primetio da u ovom delu Varvarina nedostaje putna infrastruktura koja bi poboljšala kako razvoj privrede, tako i kvalitet života stanovnika ovog naselja.

– Tokom posete predsednika Varvarinu i naselju Rasadnik dobili smo obećanje da će država pronaći mogućnost za dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u ulicama Kneza Milete Radojkovića i Vuka Karadžića, tako da smo od strane Ministarstva privrede dobili sredstva u iznosu od 22 miliona dinara za asfaltiranje ove dve ulice – istakla je predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević.

Radove u Rasadniku obišli su i narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije Miljana Milojević, predsednik Skupštine opštine Varvarin Saša Živadinović, šef kabineta predsednice opštine Stefan Petković i direktor JKP „Varvarin” Vladan Vesić.

Izvor i foto: Temnić info