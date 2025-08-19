Konkursi za studentski dom pomereni – useljenje tek krajem godine

Postavljeno: 19.08.2025

Studentski dom u Nišu ovog leta nije prazan – studenti su tu tokom jula i avgusta, po odluci Vlade Srbije. Konkursi za smeštaj su u toku, rokovi su pomereni, a useljenje novih stanara očekuje se krajem godine

U toku su konkursi za smeštaj studenata u studentske domove. Ove godine rokovi konkursa su malo pomereni. Predaja dokumentacije za studente prve godine je od 1. do 15. oktobra, a za studente ostalih godina od 16. oktobra do 5. decembra.

Useljenje će verovatno biti krajem decembra. Studenti koji su u domu će biti tu do novog useljenja – kazala je Nataša Nikolić iz studentskog centra Niš.

Uslovi su ostali isti. Studenti predaju uverenje o prihodima, potvrdu fakulteta da su upisani na teret budžeta i lekarsko uverenje. Studenti starijih godina predaju još i uverenje o školskom uslovu.

Broj raspoloživih mesta za studente niškog univerziteta je 948, od čega je 10 mesta za strane studente. Do 10 odsto od raspisanog broja je za smeštaj studenata iz osetljivih društvenih grupa. U prvoj kategoriji smeštaj mesečno košta 2.790 dinara, a u drugoj 2.150. Ishrana za studente na budžetu je 266 dinara dnevno, a za samofinansirajuće i studente drugih fakulteta 726 dinara dnevno.

Uslove konkursa i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu studentskog centra Niš.

Foto: Scrennshot YouTube RTV Plus Kruševac

