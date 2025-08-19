Izrada Programa za unapređenje položaja mladih Kruševca za 2026 – 2028

Grad Kruševac obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Programa za unapređenja položaja mladih grada Kruševca za period 2026 – 2028. godine u skladu sa čl. 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18)

Skupština grada Kruševca je na sednici održanoj 12. marta 2026. godine, donela Odluku o izradi Programa za unapređenja položaja mladih grada Kruševca za period 2026 – 2028. godine (u daljem tekstu: Program).

Navedenim dokumentom obezbeđuju se uslovi za poboljšanje položaja mladih u oblastima od njihovog interesovanja. Cilj je da se kontinuiranom i odgovornom politikom mladima omogući da dostignu i ostvare svoje potencijale uz aktivno učešće u lokalnim društvenim aktivnostima, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju društva uopšte.

Program, sa pripadajućim akcionim planom, izradiće Radna grupa koju će činiti predstavnici relevantnih institucija i udruženja sa teritorije grada Kruševca. Postupak izrade i usvajanja Programa (koji pored ostalog podrazumeva uključivanje zainteresovanih strana u sve faze donošenja dokumenta javne politike), biće sproveden u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem u Republici Srbiji.

Imajući u vidu navedeno, grad Kruševac poziva zainteresovanu javnost da do 20.11.2025. godine, odnosno do kraja izrade strateškog dokumenta, dostavi predloge i sugestije za izradu Programa dostavi na elektronsku adresu: [email protected].