Smanjuje se broj nezaposlenih u Rasinskom okrugu

Na kraju jula tekuće godine na području Rasinskog okruga evidentirano je 14.328 nezaposlenih lica, od čega 2.127 čine mladi do 30 godina. Na teritoriji grada Kruševca zabeleženo je 6.414 nezaposlenih, među kojima je 937 mladih, što predstavlja oko 14,8 odsto ukupne omladine bez zaposlenja u Rasinskom okrugu

Statistika pokazuje da broj nezaposlenih u okrugu kontinuirano opada. Kako je istakla PR kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Ana Bacić, veliki doprinos u tome daje program Garancija za mlade.

– Ovim programom mladima do 30 godina pruža se mogućnost da u roku od četiri meseca od prijavljivanja dobiju posao, praksu, nastavak obrazovanja ili obuku za dodatno osposobljavanje. Na taj način omogućavamo im da steknu radno iskustvo i veštine koje su potrebne tržištu rada – navela je Bacićeva.

Dodala je i da rezultati programa već pokazuju značajne efekte, jer sve veći broj mladih uspeva da pronađe zaposlenje ili da se osposobi za poslove u skladu sa potrebama privrede. – Očekujemo da će se ovaj pozitivan trend nastaviti i da će broj nezaposlenih mladih u Rasinskom okrugu nastaviti da opada – zaključila je ona.