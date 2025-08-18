Jubilarna 60. „Župska berba“ u Aleksandrovcu od 11. do 14. septembra

Postavljeno: 18.08.2025

Ove godine održava se jubilarna 60. po redu manifestacija „Župska berba“, koja će trajati od 11. do 14. septembra u opštini Aleksandrovac. Organizatori ističu da očekuju veliki broj posetilaca, što će doprineti dodatnoj promociji opštine kao prepoznatljive turističke i kulturne destinacije

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović istakla je: -Župska berba je više od vinske manifestacije – ona predstavlja našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. Svake godine trudimo se da posetiocima pružimo nezaboravno iskustvo, a ove jubilarne godine očekujemo poseban program i brojne iznenađenja.

Manifestacija okuplja ljubitelje vina, ali i turiste koji žele da uživaju u bogatom kulturnom programu, tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i raznovrsnim zabavnim sadržajima. Organizatori naglašavaju da je cilj događaja da se očuva i promoviše vinska tradicija ovog kraja, ali i da Aleksandrovac dodatno pozicionira na turističkoj mapi Srbije.

