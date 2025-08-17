Kruševac će biti prava vremenska kapsula za sve koji vole miris benzina i šarm starih mašina

U subotu, 6. septembra na Trgu kosovskih junaka od 9:00 do 16:00 časova biće održan 7. Međunarodni oldtajmer skup – jedinstvena prilika da uživate u prelepim automobilima i motociklima koji su obeležili istoriju saobraćaja. Ljubav, tradicija i strast prema klasičnim vozilima okupiće vlasnike i posetioce iz celog regiona.

Ne propustite priliku da se vratite u prošlost i uživate u prizorima koji oduševljavaju generacije!

Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca