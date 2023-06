Na teritoriji Rasinskog okruga poslednjih dvadesetak dana neprekidno je bilo padavina što je dovelo do zasićenja zemljišta i poplava. Bujični potoci poplavili su sela u okolini Kruševca

Iz Odeljenja za vanredne situacije kažu da se stabilizacija očekuje tek oko 20. juna, kada će prestati svakodnevne padavine. U proteklim danima održano je nekoliko sednica Stručno operativnog tima u Gradskoj upravi, na kojima su usvajane mere za suzbijanje poplava i sanaciju posledica

– Do poplava dolazi zato što u kratkim vremenskim intervalima na malo prostoru dolazi do tzv. tuševa – jake kiše sa velikom količinom vode. U našem kraju problem prave bujične poplave iz onih vodotokova koji su mali ili kojih nema kada je suvo vreme, ali kad dođe do zasićenja oni znaju da daju dug period intenzivnih i jakih voda. Zbog toga je došlo je do izlivanja najpre Garskog, a potom i Vučačkog potoka, što se proširilo na reku Pepeljušu i bujične vode koje se tu nalaze. Generalno, ceo deo grada ka Jasici je problematičan, jer se tu nalazi puno podzemnih voda. Ekipe su neprekidno na terenu radi se sa Behtel Enkom na otvaranju i održavanju propusta kako bi sva naseljana mesta koja se nalaze u blizini trase auto-puta bila stabilna – kaže načelnik Odeljenja za vanredne situacije, Dušan Todorović.

Priobalne poljoprivredne površine i putevi koji se nalaze pored bujičnih potoka takođe su poplavljene.

– To je veliki problem koji pokušavamo da predočimo Putevima Srbije. Oko 200 hekatara je bilo pod vodom u jednom trenutku. Videćemo kakva će biti situacija kada se voda povuče, inspektori iz Ministarstva poljoprivrede izaći će na teren da izvrše procenu.

Nagomilana voda iz Ribarske reke „cedi se“ u Đunisu. Do plavljenja je došlo i u Konjuhu, Beloj Vodi, Kruševici, Srnju i Jasici, gde je infrastruktura oštećena zbog odrona i nanosa na putevima. U prekidu je železnički saobraćaj između sela Makrešane i Mrzenica, zbog odrona koji se dogodio na pruzi, jedina ugrožena trafo stanica je ona u Koševima, jer se nalazi u blizini vode, te je organizovano stalno dežurstvo iz Elektro distribucije.

Vodosnabdevanje je usled poplava prekinuto jedino u selu Bukovica i Kaoniku.

– Kombinovane ekipe svih službi, neprekidno pokušavaju da otklone posledice poplava po ljude i infrastrukturu. Vremenska prognoza je prilično nestabilna, praktično imamo nevreme od 2. juna a, očekuju se padavine i u narednim danima, tako da je vrlo neizvesno reći kako će vreme biti prognoze su da će ovako biti do 21. juna. Sve dok nemamo promenu vremena u smislu pojave košave koja će oblačne sisteme pomeriti sa teritorije centralne Srbije, imaćemo problema. Kada dođe do stabilizacije vremena, tek tada ćemo znati kolika je šteta načinjena i organizovaće se saniranje posledica – najavljuje Todorović.

Kako smo uspeli da saznamo od sekretarke Mesne zajednice Konjuh, Vesne Rakić, sugrađani već par dana dolaze da prijave štetu koju je poplava načinila.

– Oštećena je putna infrastruktura u većini naselja, najveća šteta je u selu Bela Voda i na izlazu iz Kukljina, ima par poplavljenih domaćinstava, a najugroženije su poljoprivredne parcele, jer ima dosta zasada po vodom. Situacija se smiruje, ali već danima meštani dolaze u Mesnu zajednicu da prijave štetu. Srećom, nemamo domaćinstava koja su za evakuaciju – navodi ona.

Zbog nastale situacije, redovno su održavane sednice Stručnog operativnog tima za suzbijanje poplava na kojima su preduzete hitne mere na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture.

Službe JKP Kruševac, JKP „Vodovod“ Kruševac, JKP Toplana Kruševac, AD Kruševac Put obilaze terene u neprestano prema prioritetima, na delu je koordinacija gradskih i državnih organa, službi i izvođača radova.

Odeljenju komunalne milicije i Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Kruševca naloženo je da hitno pristupe sankcionisanju fizičkih i pravnih lica koji ometaju slobodan oprotok vode kroz kanale, propuste i drugu vodnu infrastrukturu.

Radnici JKP Toplana Kruševac izvode radove na vodotokovima u naseljenim mestima Jablanica i Parunovac, JKP Kruševac izvodi radove u Vitanovacu, Majdevu, Šanacu, Petini, Šogolju, kao i uklanja rastinja iz vodotokova Garski potok i Trmčarska reka. JKP „Vodovod“ Kruševac izvodi radove u Gornjem Stepošu, Makrešanu, Mrzenici, Ljubavi, Konjuhu, Lomnici i selu Vratare, a u naseljenim mestima Bukovica, Petina i Kaonik vrše dostavu stacionarnih rezervoara sa pijaćom vodom, nastavljaju se radovi na uspostavljanju vodosnabdevanja u naseljenom mestu Bukovica.

Predstavnicima Behtel Enke dat je zahtev da povećaju i održavaju prohodnost svih vodotokova II reda koji se ukrštaju sa trasom budućeg auto-puta. Stručno operativni tim je naložio nastavak koordinacijem Behtel Enke i nadležnih inspekcijskih službi.

Upravljaču na državnim putevima upućen je zahtev za nastavak radova na saniranju posledica nevremena na mreži državnih puteva – Jastrebački put, put Jasika- Velika Drenova, put Kruševac-Kaonik-Ribarska banja, i državni put Kruševac-Kaonik-Đunis.

M. J.