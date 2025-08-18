Aktuelni programi podrške za mlade preduzetnike

Trenutno su aktuelna dva poziva Ministarstva privrede i Fonda za razvoj za nabavku opreme. Reč je o programu dodele bespovratnih sredstava za mlade preduzetnike koji posluju u području u kom je negativno demografsko kretanje, a drugi je vezan za kredite za mlade

Agencija za regionalni razvoj pomaže privrednicima u izradi poslovnog plana i prikupljanju dokumentacije za konkurisanje.

– Kao jedna od 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sprovodimo programe Ministarstva poljoprivrede i Fonda za razvoj. Trenutno je aktuelno dva poziva za privrednike Rasinskog okruga. Prvi je namenjen mladim preduzetnicima (do 36 godina) koji mogu da konkurišu za nabavku opreme po veoma povoljnim kreditima Fonda za razvoj (1,5 posto na godišnjem nivou) sa grejs periodom od 18 meseci. Mi im potpuno besplatno pomažemo u izradi poslovnog plana, zahteva za kredit i prikupljanja celokupne dokumentacije. Konkuriše se onlajn. Raspisan je još jedan poziv za nabavku opreme koji se tiče omladinskog preduzetništva. Ministarstvo privrede dodeljuje 300 do 500.000 bespovratnih sredstava, a do 50 posto od ukupne investicije za nabavku opreme. Uslov je da je privredni subjekat registrovan u jedinicama lokalne samouprave gde je negativno demografsko kretanje – kazala je Katarina Krstanović iz Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Država kroz programe Ministarstva privrede ohrabruje mlade da ostanu u svojim mestima, svoj posao održe na kvalitetnom nivou i dobiju sredstva za nabavku opreme bespovratno.

Foto: Screenshot YouTube RTV Plus Kruševac