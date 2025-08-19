FK Napredak: Vrednost boda sa gostovanja

Do trenutka kada je isključen Ivan Šubert je bio jedan od najzapaženijih na terenu. Siguran, staložen i miran, pravovremeno je rešavao svaku potencijalno opasnu situaciju. Njegov debi, kao i Luke Drobnjaka u prvom kolu, međutim, obeležen je crvenim kartonom. Ostaje nada da smo „ispucali“ isključenja, jer više nemamo štopera, koji treba da debituju…

U nastavku, jasno je bilo da ćemo, sa igračem manje, morati da se branimo. I sa tog stanovišta, osvojeni bod je uspeh. Generalno, i u konačnom zbiru, svaki bod sa gostovanja može da bude vrlo vredan.

Ostaje žal za neiskorišćenim kontranapadom „tri na dva“ u drugom poluvremenu, kada smo mogli da kaznimo domaće za sve neiskorišćene prilike. Logično je i pitanje zašto nismo bili ofanziviniji do trenutka kada je brojčani odnos snaga na terenu bio ravnopravan, a odgovor je očigledan: nikako da zaigramo od početka u najjačem sastavu i da su svi zdravi. Miloš Vulić, od koga se mnogo očekuje, još uvek nije dovoljno spreman. Povrh toga, itekako se osetilo odsustvo kapitena Nebojše Bastajića, njegovi driblinzi koji često prave razliku, ali i prodori Aleksandra Lutovca, koji se vraća iz povrede, pa se na terenu na stadionu Čika Dača pojavio tek u poslednjih 35 minuta. Definitino, ima još mnogo prostora za napredak u svim segmentima i vremena da se propušteno nadoknadi.

-Sa igračem manje, bod mnogo znači na psihološkom planu, ali ovo nije još uvek Napredak kakav želim. I sa igračem manje moramo da pokažemo više hrabrosti, više odgovornosti. Igrači imaju slobodu da driblaju u svim fazama, a ne samo da se branimo – naglasio je posle duela sa Kragujevčanima šef stručnog štaba Milan Nikolić.

Posle brodoloma u duelu sa Partizanom i razumljiva je, verovatno podsvesna, defanzivna orjentisanost, ali predstoji gostovanje kod Javora u petak i prilika je to da se ispolji hrabrost, sportska drskost, ofanzivna kreacija – za toliko željenu prvu pobedu, uz nadu da će biti prava prekretnica…

Izvor: FK Napredak