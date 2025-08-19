Bagdala 3, Čitluk i Koznička bez vode

Postavljeno: 19.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15.00 bez vode biti potrošači u naselju Bagdala 3 – gornja zona i u prigradskom naselju Čitluk – ulica Stevana Todorovića, put za crkvu

Takođe, zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, istog dana u istom periodu, bez vode će biti potrošači u ulici Koznička u Kruševcu.

Nakon završetka radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, pa se preporučuje ispuštanje dok se ne razbistri.

