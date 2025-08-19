Spomenik Svetom Savi biće otkriven na Savindan

U toku je rekonstrukcija Trga Svetog Save kod Nove pijace. Centralno mesto zauzimaće spomenik prvom srpskom arhiepiskopu Svetom Savi, koji će svečano biti otkriven na Savindan januara naredne godine, objavio je javnosti pre nekoliko dana direktor Direkcije za urbanizam i projektovanje Miloš Jović

U planu su i prateći sadržaji, pre svega dečiji mobilijar. Pre početka rekonstrukcije urađene su Lomnička ulica, Ostrva Vida i ulica Svetog Save.

Kod Stare pijace srušen je nekadašnji Dom vojske. U toku je izrada projektno – tehničke dokumentacije.

– To će biti multifunkcionalni objekat koji će moći da se koristi za izložbe, javna okupljanja i dešavanja – rekao je Jović.

U ulici Majke Jugovića na prostoru gde se nalazio umetnički atelje krajem juna je postavljen kamen temeljac za izgradnju Doma boraca, objekta u kome će se okupljati brojna udruženja i organizovati razne aktivnosti.

– Izgradnja je u toku. Završen je jedan potporni zid na severnoj strani parcele. Počeli su iskopi i pripreme za izradu temelja na samom objektu. Radovi će trajati malo duže. Rok je 240 dana.

Prioritet grada je i ulaganje u školsku infrastrukturu. U toku su radovi u OŠ „Dragomir Marković“.

– Radiće se zamena podova i unutrašnje stolarije. Rađeno je i na energetskoj efikasnosti objekta – navodi Jović.

Radovi će se nastaviti u OŠ „Dositej Obradović“, gde je planirana zamena krovne konstrukcije. Kada je reč o školama na seoskom području, novu fiskulturnu salu dobila je osnovna škola u Velikim Kupcima.

– U narednom periodu trebalo bi da ta škola dobije i spoljnu hidrantsku mrežu. Na parceli na kojoj se nalazi škola postoji i objekat stare škole koji je urušen. U planu je da se, nakon završetka ovih radova, i taj objekat ukloni.

– Lokacija na kojoj se gradi još jedno novo naselje na mestu Starog aerodroma iz dana u dan poprima drugačiji izgled. Dosta je urađeno u prethodnom periodu, ali nas isto tako puno posla i očekuje – zaključuje Jović.

Foto: Screenshot YouTube RTK