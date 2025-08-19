Veštačka inteligencija dizajnirala nove antibiotike

Postavljeno: 19.08.2025

Naučnici sa MIT-a postigli su značajan proboj u razvoju antibiotika koristeći veštačku inteligenciju. Dva nova molekula, kreirana AI tehnologijom, pokazala su efikasnost protiv bakterija otpornih na lekove, uključujući MRSA i gonoreju

Tim istraživača je generativnim AI modelima analizirao više od 36 miliona potencijalnih molekula, od kojih su najperspektivniji sintetizovani i testirani. Rezultati pokazuju snažnu antibakterijsku aktivnost, a molekuli su dovoljno različiti od postojećih antibiotika, što smanjuje rizik od buduće otpornosti bakterija.

Ovo otkriće predstavlja novu eru u otkrivanju lekova – AI ne samo da pomaže u analizi, već direktno kreira nove molekule sa potencijalom da postanu lekovi budućnosti. Slično, istraživači iz Pensilvanije koriste AI da otkrivaju antibiotike u DNK starih mikroba i čak iz izumrlih vrsta, što dodatno proširuje mogućnosti pronalaženja efikasnih lekova.

Iako su rezultati obećavajući, molekuli će morati proći dodatna laboratorijska testiranja i višefazne kliničke studije pre nego što postanu dostupni za upotrebu kod ljudi. Ipak, stručnjaci ističu da ovakvi AI pristupi ubrzavaju proces i otvaraju vrata „drugom zlatnom dobu“ u razvoju antibiotika.

Jubilarna 60. „Župska berba“ u Aleksandrovcu od 11. do 14. septembra

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. avgust 2025., 21:46
 

Delimično oblačno
20°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 81%
Vetar: 1 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top