Veštačka inteligencija dizajnirala nove antibiotike

Naučnici sa MIT-a postigli su značajan proboj u razvoju antibiotika koristeći veštačku inteligenciju. Dva nova molekula, kreirana AI tehnologijom, pokazala su efikasnost protiv bakterija otpornih na lekove, uključujući MRSA i gonoreju

Tim istraživača je generativnim AI modelima analizirao više od 36 miliona potencijalnih molekula, od kojih su najperspektivniji sintetizovani i testirani. Rezultati pokazuju snažnu antibakterijsku aktivnost, a molekuli su dovoljno različiti od postojećih antibiotika, što smanjuje rizik od buduće otpornosti bakterija.

Ovo otkriće predstavlja novu eru u otkrivanju lekova – AI ne samo da pomaže u analizi, već direktno kreira nove molekule sa potencijalom da postanu lekovi budućnosti. Slično, istraživači iz Pensilvanije koriste AI da otkrivaju antibiotike u DNK starih mikroba i čak iz izumrlih vrsta, što dodatno proširuje mogućnosti pronalaženja efikasnih lekova.

Iako su rezultati obećavajući, molekuli će morati proći dodatna laboratorijska testiranja i višefazne kliničke studije pre nego što postanu dostupni za upotrebu kod ljudi. Ipak, stručnjaci ističu da ovakvi AI pristupi ubrzavaju proces i otvaraju vrata „drugom zlatnom dobu“ u razvoju antibiotika.