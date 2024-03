Veštačka inteligencija je matematika

U Biznis inkubator centru Kruševac održano je predavanje na temu „Kako se pripremiti za karijere u doba veštačke inteligencije“, koja je povezana sa projektom Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih Start Up centara u saradnji sa Naučno tehnološkim parkovima.

Predavač je bio dr Branislav Kisačanin, vodeći promoter AI tehnologija Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i docent na Katedri za elektrotehniku (FTN, Univerzitet u Novom Sadu).

– Cilj je da u Srbiji što više omladine čuje da matematika i nauka nisu više samo nešto lepo i korisno kao kad sam ja bio đak nego sad je i to strašno unosno jer veštačka inteligencija je 99% matematika. Naši đaci osvajaju zlata po Međunarodnim takmičenjima iz matematike tako da imamo objektivno merilo da imamo neki kliker za te stvari. Zašto ne bismo angažovali taj talenat kako bi Srbija osvojila makar 1% svetskog tržišta, to je otprilike preko 5 milijardi evra – istakao dr Branislav Kisačanin

Ovo predavanje se realizuje u saradnji sa Biznis inkubatorom u Kruševcu.

– Što se tiče našeg programa svi potencijalni preduzetnici nam se mogu javiti putem mejla ili doći lično. Program nije striktno definisan za određene oblasti već za svakog inovatora ima prostora odnosno za onog ko ima inovativni pristup u poslovanju – rekla je Tamara Zdravković iz Biznis inkubator centra.

Opšti cilj programa je razvoj kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara (startap inkubatori, startap centri, smart siti centri i dr.) koje predstavljaju organizacije za podršku preduzetničkim (Start Up) timovima i novoosnovanim preduzećima inovacione delatnosti. Programom se razvijaju kompetencije regionalnih inovacionih Start Up centara za pružanje podrške na konzistentan i organizovan način, kao i za uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti, sa ciljem dostizanja samoodrživosti za dalji rad i funkcionisanje. Programom se postiže integracija regionalnih inovacionih Start Up centara sa naučno-tehnološkim parkovima, u cilju razvoja inovativne zajednice na lokalnom nivou, a u funkciji sistemskog razvoja inovacione delatnosti kao i unapređenju inovacionog ekosistema na teritoriji Republike Srbije.

M.M.