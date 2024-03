Sanacija kvara do 18h

Juče u popodnevnim časovima došlo je do kvara na magistralnom cevovodu na pravcu od Koševa do Stopanje, izazivajući prekid u vodosnabdevanju za sela Koševi, Mačkovac, Globoder i deo opštine Trstenik koji se snabdevaju preko Vodosistema Ćelije.

Cisterne sa pijaćom vodom su postavljene na sledećim lokacijama:

Koševi: kod Doma i u gornjoj zoni,

Mačkovac: kod škole i u centru sela,

Globoder: kod škole i u centru sela.

Ponovno uspostavljanje vodosnabdevanja za navedena naseljena mesta očekuje se danas u 18h.

Danas do 15h, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će biti ulica Mihajla Valtrovića u Kapidžiji, ulice Mišarska, Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa), Gavrila Principa (od Krfljanske do Brestovačke) i prateće ulice u Prnjavoru kao i selo Grevci.

Zbog radova na elektromreži bez struje će do 14,30 biti deo Čitluka, tačnije ulice Borislava Pekića, Jelene Anžujske, Gornjačka i Meše Selimovića. Jošje, Đunis i Trubarevo biće bez struje do 14 sati. Takođe, do 14 časova bez električne energije će biti deo Trmčara.