Fond PIO uvodi veštačku inteligenciju

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) planira da u budućnosti koristi veštačku inteligenciju za masovnu obradu dokumentacije i druge administrativne poslove, čime bi korisnicima i zaposlenima omogućio brži pristup informacijama i smanjenje administrativnih koraka

Fond je raspisao javnu nabavku za uvođenje sistema aplikacija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, a vrednost investicije procenjena je na 800 miliona dinara (6,8 miliona evra). Cilj je, osim ubrzanja procesa i smanjenja administracije, obezbeđivanje personalizovanih usluga, pouzdanijih podataka, transparentnosti rada institucije, dostupnosti informacija u radno vreme i jednostavnije komunikacije sa građanima.

Kako se navodi u dokumentaciji, Fond svakodnevno raspolaže velikom količinom dokumenata i podataka, a neadekvatna obrada može dovesti do kašnjenja, grešaka i nepouzdanih informacija. Savremena rešenja omogućavaju zaposlenima da se oslobode rutinskih zadataka i fokusiraju na poslove koji zahtevaju stručnu procenu.

Planirani ekosistem aplikacija obuhvata tri ključna dela:

1. Četbot aplikaciju – automatizovani kanal komunikacije sa građanima, sa javnim i personalizovanim režimom rada preko portala eUprave;

2. Aplikaciju za masovnu obradu dokumentacije – koristi veštačku inteligenciju za precizniju interpretaciju dokumenata i rasterećenje zaposlenih;

3. Proširenje sistema za pregled istorijskih korisničkih informacija – centralizovano skladište podataka koje integriše interne i eksterne izvore.

Fond PIO je pozvao potencijalne ponuđače da se prijave, a rok za podnošenje ponuda je 13. oktobar 2025. godine. Planirano trajanje ugovora je 12 meseci.

Očekuje se da nova rešenja smanje opterećenje kontakt centara i šalterskih službi, dok građanima omogućavaju jednaku dostupnost informacija u bilo koje vreme.