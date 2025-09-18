U Sportskom centru “Temnić” ovog vikenda “Festival košarke”

Hala sportova Sportskog centra “Temnić” u Varvarinu biće ovog vikenda mesto okupljanja mladih košarkaških talenata, jer će se u subotu i nedelju, 20. i 21. septembra, održati manifestacija pod nazivom “Festival košarke”

Organizator događaja je Košarkaški klub “Temnić”, koji će tokom dva dana ugostiti više klubova iz regiona, sa ciljem da se kroz prijateljske utakmice podstakne razvoj mlađih kategorija, promoviše sportski duh i druženje među najmlađim sportistima.

Prvog dana festivala, u subotu 20. septembra, publika će imati priliku da uživa u dve utakmice: u 11:15 pioniri KK “Temnić” ugostiće vršnjake iz KK “Feniks” iz Kruševca, dok će u 13:15 juniorke KK “Temnić” snage odmeriti sa ekipom KK “Rudar” iz Bora.

U nedelju, 21. septembra, košarkaški program nastavlja se u sledećim terminima: U 13:15 mini basket devojčice KK “Temnić” igraće protiv ekipe KK “Jastrebac” iz Aleksinca, dok će se u 14:15 mlađi pioniri oba kluba sastati u još jednoj zanimljivoj utakmici.

Organizatori iz Košarkaškog kluba “Temnić” pozivaju sve ljubitelje košarke, roditelje i mlade sportiste da dođu i podrže svoje vršnjake, ali i da zajedno proslave Dan opštine Varvarin.

