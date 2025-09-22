Konferencija opozicije ispred Skupštine Grada: predlog odluke o statusu roditelj–negovatelj

Predstavnici opozicicionih stranaka su održali konferenciju za medije ispred Skupštine grada Kruševca povodom inicijative, odnosno predloga odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj – negovatelj na teritoriji Grada

Predlog je nastao na inicijativu Stranke slobode i pravde koju je kasnije podržala kompletna opozicija Kruševca. Medijima se prvo obratio predsednik GO SSP-a, Ivan Mandić istakavši da se jedinstvo i snaga društva upravo ogleda u ovakvim odlukama.

– Posle odbijanja odluke o dodeljivanju besplatnih udžbenika za svu decu u Kruševcu i nakon odbijanja osnivanja fonda za lečenje teško bolesne dece na teritoriji Grada, ovo je treća inicijativa koju podržavaju sve opozicione stranke i grupe građana u Gradu, a koja se odnosi na društveno-socijalni položaj najugroženijih.

Aleksandar Milanović, otac devojčice ometene u razvoju, istakao je zahvalnost zbog inicijative koju je pokrenula opozicija, naglašavajući da bi ovakvo rešenje trebalo da postoji na nivou cele države.

– Takav zakon bi u mnogome olakšao život roditeljima dece ometene u razvoju, ali i starijih osoba sa invaliditetom. Mi smo uz njih 24 sata dnevno – danju, noću, ujutru – i to je ogroman izazov, posebno kada oba roditelja rade. Ja imam sreću da mi radno mesto omogućava fleksibilno radno vreme, pa mogu da uskočim kada je potrebno, ali mnogi tu mogućnost nemaju. Posebno je teško samohranim roditeljima, koji istovremeno moraju da rade i da brinu o svojoj deci.

Dodao je da je reč o temi koja je izuzetno osetljiva i da bi donošenje takvog zakona donelo veliko olakšanje za mnoge porodice.

– To je posao bez odmora, svakodnevna borba. Potrebno je da se na ovu inicijativu nadovežu i druge mere, poput pravednijeg zakona o socijalnoj zaštiti, koji bi roditeljima poput nas pružio konkretniju podrškuć.

Slađana Miljković, samohrana majka dvojice sinova, od kojih je stariji, sada već dvadesetogodišnjak, ometen u razvoju, ispričala je da još uvek radi, dok o njenom sinu brine njena majka koja ima skoro 80 godina.

– Ovo pitanje ne bi smelo da bude političko. Dovoljno je da neko dođe i vidi kako izgleda život porodice koja ima člana ometenog u razvoju.

Ivan Mandić je istakao da ovo nije krovna inicijativa, već da to predstavlja Zakon roditelj-negovatelj koji treba da da širu sliku na republičkom nivou.

– Ovaj zakon je opozicija još pre dve godine predala u Parlament Srbije koji nikada nije došao na dnevni red. Dakle, ovaj predlog je na lokalnom nivou, po ugledu na druge gradove gde je ova odluka na snazi.

Šef odborničke grupe SSP u Skupštini Grada, Stefan Bojičić, naveo je da bi ovom odlukom Grad pružio pomoć roditeljima koji ne mogu da rade zbog brige o svojoj deci kojoj je potrebna 24-časovna nega, te da bi tako roditelji bili finansijski osnaženi.

– U samoj odluci se navodi da pravo na status roditelj-negovatelj i na finansijsku pomoć imaju roditelji dece koja ne mogu da pohađaju školsku nastavu ili ne mogu da idu u predškolske ustanove ili u školu „Veselin Nikolić“, odnosno roditelje dece koja idu u predškolske ustanove u škole ili u školu „Veselin Nikolić“, ali ne mogu samostalno da funkcionišu ili samostalno da prate tu nastavu, već im je potrebna pomoć i stručni nadzor svojih roditelja ili ličnih pratioca ili roditelji dece koja su završila školu, ali prosto zarad njihove nege je potrebno da rodtelj bude prisutan 24 časova dnevno.

Bojičić je istakao da bi finansijska nadoknada na mesečnom nivou bila u visini minimalne republičke zarade uvećana za poreze, doprinose, ali i penzijsko, invalidsko i socijlano osiguranje.

– Takođe moram da istaknem da znam da ovo nije najidealnije rešenje, zato ćemo ovaj predlog proslediti medijima, stavićemo i na našim društvenim mrežama gde bi svako mogao da ostavi svoju primedbu, da bi mi kasnije putem amandmana mogli da ga unapredimo.

Bojičić je naveo da je ovaj predlog rađen po modelu nekoliko gradova, pre svega Leskovca i Sremske Mitrovice, a delom i na osnovu predloga iz Bora.

Dušanka Milosavljević, predstavnica odborničke grupe „Srce i Nada Lazarevog grada“, istakla je da decu sa posebnim potrebama i njihove roditelje ovo društvo ne prepoznaje, te da su oni prepušteni sami sebi.

– Naša opština može sebi ovo da pruži, a ako biste pitali svakog Kruševljanina, rekao bi vam da roditelji dece sa posebnim potrebama zaslužuju da imaju lični dohodak za to što neguju svoju decu.

Tom prilikom je istaknuto i da na teritoriji Republike Srbije ne postoje zvanični podaci, ali da u Kruševcu ima 130 porodica koje imaju lične pratioce. Prema informacijama predstavnika opozicije, od toga 15 do 20 roditelja je na čekanju, dok evidencija dece sa smetnjama u razvoju ne postoji ni u Kruševcu.

Zato bi ova odluka obuhvatila komisiju koju bi činili jedan pravnik, lekar specijalista i defektolog i ona bi se sastajala po prijavama, te bi odlučivala da li roditelj može steći pravo na status roditelj-negovatelj. Ukoliko je odgovor potvrdan, odluka bi se uputila nadležnim komisijama grada Kruševca koje će onda isplaćivati minimalnu zaradu na račun roditelja-negovatelja, a ostatak će direktno uplaćivati na račun PIO fonda.

