Skele uklonjene, ali bez odgovora o nastavku radova na Gimnaziji

Postavljeno: 22.09.2025

Od ponedeljka ujutru prolaznici mogu da primete da je zgrada Gimnazije u Kruševcu ostala bez skela, ali da obnova fasade još nije završena

Povodom toga, naša redakcija je kontaktirala nadležne institucije. U Gradskoj upravi nam je rečeno da je gradonačelnik trenutno odsutan, dok načelnik Školske uprave Rasinskog okruga Zoran Asković navodi da nema informacije o nastavku radova.

Podsećamo, prošle nedelje dogodio se incident tokom građevinskih radova na fasadi. Prema rečima direktorke Gimnazije Biljane Dačić, učenik trećeg razreda nije povređen, već je poprskan krečnim mlekom nakon pucanja creva.

