U vremenu starog Kruševca: Palata „Leskovčanin“ u Kruševcu

Nalazila se na uglu Ulice majke Jugovića (nekadašnja Zakićeva) i tadašnje Kursuline ulice (ova ulica više ne postoji). Sagrađena je 1930. godine. Vlasnik palate bio je Dragutin Mitić zvani „Dragi Skakutka“

Palatu je projektovao Aleksandar Turmišov, inženjer tehničkog odeljenja Banske uprave u Sarajevu. Preduzimači su bili Milorad Zdravković i Ćira Vlajković, građevinari iz Kruševca. Ova palata imala je prizemlje i sprat. Fasada je bila bogato ukrašena kamenom reljefnom plastikom, a terase izrađene ukrasnim elementima od kovanog gvožđa. Raniji vlasnik ovog placa bio je Paskalj Zojić.

U palatu je od 1931. godine čuvena prodavnica obuće „Bata“ D. D., Milisav Milisavljević je otvorio fotografsku radnju 1933., a Nikola Jeličić od 1938. drži krojački damski salon takođe u ovoj zgradi.Tako je bilo u prizemlju. Na spratu su bili stanovi za iznajmljivanje. Bila je jedna od najlepših zgrada u Kruševcu.

Palata je nacionalizovana 1958. godine.

Posle Drugog svetskog rata u palati je smeštena kruševačka biblioteka (od 1953. godine) i prodavnica „Moda“ za prodaju štofova na metražu.

Palata je srušena 1970. godine zbog izgradnje hotela „Rubin“.

O vlasniku palate „Leskovčanin“:

Dragutin Mitić zvani Dragi Skakutka (1887-1970), hotelijer. Mitić je došao iz Leskovca u Kruševac i sve do 1913. godine radio je kao običan konobar. Od tada je postao samostalan otvorivši kafanu u glavnoj ulici u Kruševcu. Osim palate „Leskovčanin“ imao je i hotel „Oslobođenje“. Oženio se Canom sa kojom je dobio Ratomira (1915-1936), tehničara, Miroslava (1917-1988), pravnika i Svetolika (1923-2008), novinara, urednika Televizije Beograd.

Izvor teksta o vlasniku: Milorad Sijić, Kruševac u vremenu monarhije;

Izvor teksta o palati: Dnevne novine „Pravda“ 1930. godine;

Izvor teksta o palati posle Drugog svetskog rata: Milorad Sijić, Privreda i vanprivreda Kruševca 1944-2014.

