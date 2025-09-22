Dve medalje plivača Napretka na Državnom prvenstvu

Postavljeno: 22.09.2025

Plivački klub Napredak ovog vikenda nastupio je, sa puno uspeha, na Državnom prvenstvu Srbije na otvorenim vodama u dužini od 5 kilometara

Takmičenje je održano na Adi Ciganliji, a za Napredak su plivala dva plivača i jedna plivačica.

Medaljama su se okitili Lazar Filovski koji je u kategoriji Juniori 3 zauzeo drugo mesto i osvojio srebrnu medalju i Bogdan Rosić koji je u svojoj klasi Juniori 1 osvojio treće mesto i okitio se bronzanom medaljom.

