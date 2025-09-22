Hitna: Povećan obim posla tokom prethodne sedmice i vikenda

Tokom prethodnih sedam dana u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći je pregledano 434 pacijenata, a na terenu je zabeleženo 143 intervencija, od toga je za vikend u ambulant pregledano 186 pacijenata, a na terenu 68 pacijenata

Prvenstveno su se javljali kardiovaskularni pacijenti zbog aritmija i povišenog krvnog pritiska, ali i onkološki pacijenti i asmatičari.

– Bilo je kolapsa na javnim mestima, naročito u najtoplijem delu dana. Pacijenti su se javljali i zbog alergijskih reakcija kao posledica uboda osa, pčela i stršljena. Zabeležene su i saobraćajne nezgode u kojima su lica zadobile lakše telesne povrede i zbrinute na licu mesta ili u Urgentnom prijemu, a takođe se desio i pad sa motora gde je motociklista zadobio nešto teže povrede pa je, nakon intervencije ekipe, zbrinut na Odeljenje hirurgije – istakao je dr Miloš Sarić.

Tokom vikenda je na Bagdali održana i manifestacija „Festival balona“ gde su ekipe iz Hitne pomoći dale svoj doprinos u vidu dežurstva.