Tradicionalni vašar u Kruševcu na Malu Gospojinu

Postavljeno: 17.09.2025

U Kruševcu se u nedelju, na Malu Gospojinu, tradicionalno održava vašar u Aerodromskoj ulici koja će biti zatvorena za saobraćaj kako bi se prostor prepustio ovoj jedinstvenoj manifestaciji

Posetioci će imati priliku da istraže šarenolik izbor robe koju nude prodavci iz Kruševca, okoline, ali i inostranstva.

Prošle godine se skupilo dosta posetilaca, a na tezgama su se našle svakodnevne potrepštine, garderoba, ručno izrađeni zanatski predmeti, hrana, poljoprivredni proizvodi…

Inače, prvi vašar je ove godine tradicionalno održan na Blagovesti, 7. aprila, naredni na Svetog Vartolomeja 24. juna, a zatim na Svetog Iliju, 2. avgusta.

Pamtenik: Naselja u kruševačkom i levačkom kraju 1530. godine

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. septembar 2025., 21:19
 

Vedro
14°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 1.6 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top