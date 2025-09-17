Tradicionalni vašar u Kruševcu na Malu Gospojinu

U Kruševcu se u nedelju, na Malu Gospojinu, tradicionalno održava vašar u Aerodromskoj ulici koja će biti zatvorena za saobraćaj kako bi se prostor prepustio ovoj jedinstvenoj manifestaciji

Posetioci će imati priliku da istraže šarenolik izbor robe koju nude prodavci iz Kruševca, okoline, ali i inostranstva.

Prošle godine se skupilo dosta posetilaca, a na tezgama su se našle svakodnevne potrepštine, garderoba, ručno izrađeni zanatski predmeti, hrana, poljoprivredni proizvodi…

Inače, prvi vašar je ove godine tradicionalno održan na Blagovesti, 7. aprila, naredni na Svetog Vartolomeja 24. juna, a zatim na Svetog Iliju, 2. avgusta.