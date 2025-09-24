U vremenu starog Kruševca: Kuća Jelene Vitorović u Kruševcu

Imanje na kom se nalazila ova kuća kupio je Velimir Vitorović 1906. godine od Mate Veljkovića. Kuća se nalazila u Dušanovoj ulici br. 6. (današnja Ulica majke Jugovića)

Sagrađena je početkom 30-ih godina 20. veka. Sastojala se od prizemlja i sprata. U prizemlju je bio lokal za izdavanje, a sprat je služio za stanovanje.

U ovoj kući na spratu živela je porodica Golajovski, koji su imali ćerku Mariju rođenu 1936. u Kruševcu. Odavde su izbegli 1945. u Venecuelu gde je Marija poznata kao prva glumica Venecuele pod imenom Amerika Alonso.

Posle Drugog svetskog rata u lokalu bila je smeštena pekara Gradskog pekarskog preduzeća „Blažo Dumović“ u Kruševcu.

Kuća je srušena i na njenom mestu podignut je Tržni centar „AS“.

O vlasnicima:

Velimir Vitorović (1852-1918), osnovnu školu završio u Kruševcu 1869. godine, a onda upisao Tehnički fakultet u Beogradu. Od 1872. do 1874. godine završio je ondašnji šumarski kurs u Križevcima u Hrvatskoj. Po završenoj školi vratio se u Kruševac.

Zbog slabosti nije mogao služiti u svoj struci, već je dobio mesto nastavnika u Kruševačkoj gimnaziji, gde je služio kao učitelj crtanja, krasnopisa, pevanja i gimnastike, od 1874. do 1904. godine.

Radio je u mnogim komisijama u kojima se rešavalo o važnim pitanjima ondašnje poljske privrede, o varoškim i građanskim potrebama.

Radio je na obrazovanju pevačke družine koja je dobila naziv „Car Lazar“, čiji je bio i predsednik.

Osnovao je 1883. godine Poljoprivrednu podružinu u Kruševcu.

Osnovao je 1897. godine podružinski rasadnik.

Podigao je 1895. godine zajedno sa članovima Poljoprivredne podružine velelepni varoški park pored kasarne.

Predsednik kruševačke opštine bio je od 1910. do 1913. godine.

Oženio se 1887. godine Jelenom (1864-?) iz Niša, sa kojom je dobio dve ćerke i sina Vitomira (1892-1914), đak podnarednik.

Vitomir-Vitko školovao se za poljoprivrednika u Bukovu (Negotin), a za trgovca u najboljoj školi u Beču. Poginuo je kao đak narednik u borbi na Gukošu-Crni bor kod Čačka.

Izvor teksta:

Milorad Sijić, Kruševac u vremenu monarhije;

Milorad Sijić, Ljudi koji su osnovali moderan Kruševac 1836-1941.

Fotografija je iz zaostavštine dr Milutina Tasića

