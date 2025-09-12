Na današnji dan: Preminuo čuveni vojni lekar Milan Dimitrijević

Milan Dimitrijević rođen je u Kruševcu 11. aprila 1873. godine. Osnovnu školu završio je u Kruševcu, a Gimnaziju u Beogradu. Nakon završene gimnazije odlazi u Grac na studije medicine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beču 1901. godine

Po završetku školovanja vraća se u Srbiju, gde postaje sreski i banjski lekar. U čin rezervnog sanitetskog poručnika proizveden je 14. januara 1903. godine i postavljen je za lekara Sreza kolubarskog u Valjevskom okrugu. Po svojoj molbi 12. maja 1905. godine premešten je za lekara Sreza podunavskog u Smederevskom okrugu. Za lekara Sreza banjskog u Niškom okrugu postavljen je 31. jula 1905. godine. Čin kapetana II klase dobija 1907. godine.

Milan Dimitrijević stupa u redove sanitetskih oficira 1910. godine. Aktivirao se u činu kapetana I klase i kao spreman i pouzdan vojni lekar poverava mu se pored redovne dužnosti trupnog lekara i privremena vojna bolnica u Požarevcu.

Za vreme Balkanskog rata bio je trupni lekar 9. pešadijskog puka I poziva. Posle rata od 17. januara 1914. godine, bio je upravnik Bitoljske stalne vojne bolnice.

U Prvom svetskom ratu bio je komandir bolničke čete u Moravskoj diviziji II poziva, do kraja aprila 1915. godine. Od 28. aprila 1915. pa do sredine 1916. godine bio je komandir čete i referent saniteta Timočke divizije I poziva. U toku leta 1916. godine malarija je kod trupa Timočke divizije bila u porastu. Dimitrijević, i sam teško oboleo od malarije, morao je biti evakuisan sa fronta. Nakon što je ozdravio, ponovo postaje referent saniteta Timočke divizije. Na tom mestu ostaje i posle rata do 1920. godine.

Milan Dimitrijević postavnjen je 22. maja 1920. godine za referenta saniteta Jadranske divizijske oblasti. Sanitetski pukovnik postaje 14. oktobra 1920. godine.

Za upravnika stalne vojne bolnice II armijske oblasti postavljen je 20. novembra 1921. godine, gde se istakla njegova velika sposobnost za upravljanje bolnicom.

Kralj Aleksandar I Karađorđević je na predlog Ministra vojske i mornarice Dušana P. Trifunovića, postavio Dimitrijevića 24. oktobra 1925. godine za Načelnika sanitetskog odeljenja I armijske oblasti, a nedugo zatim 1. decembra 1925. godine, unapređen je u čin Sanitetskog brigadnog generala.

Kralj Aleksandar I Karađorđević je na predlog Ministra vojske i mornarice Stevana S. Hadžića, postavio Milana Dimitrijevića 4. juna 1930. godine za pomoćnika načelnika sanitetskog odeljenja Ministarstva vojske i mornarice. Kao pomoćnik zastupao je, posle penzionisanja generala dr Jordana Stajića, uspešno načelnika sanitetskog odeljenja Ministarstva vojske i mornarice godinu dana.

Glavna vojna bolnica u Beogradu otvorena je 6. jula 1930. godine. Bolnice je imala 780 postelja. Za prvog upravnika Glavne vojne bolnice postavljen je sanitetski general dr Sava Popović, koji je na ovom položaju ostao do 11. januara 1933. godine, kada je za vršioca dužnosti upravnika postavljen sanitetski brigadni general dr Žarko Trpković, koji na ovom položaju ostaje do sredine jula 1934. godine. Na predlog Ministra Vojske i Mornarice Milana Ž. Milovanovića, Milan Dimitrijević postavljen je 19. jula 1934. godine za upravnika Glavne vojne bolnice u Beogradu. Tu se istakla njegova organizatorska sposobnost i sprema. Značajno je unapredio vojno-sanitetsku službu.

Kralj Aleksandar I Karađorđević je na predlog Ministra Vojske i Mornarice, Milana Ž. Milovanovića unapredio Milana Dimitrijevića u čin sanitetskog generala 6. septembra 1934. godine.

Kao upravnik Glavne vojne bolnice odlazi u penziju po svojoj molbi 27. decembra 1935. godine.

Iako je bio u penziji bio je aktivan član Crvenog krsta. Kao predsednik IX Pododbora Crvenog krsta i potpredsednik Centralnog odbora za zimsku pomoć, učestvovao je u sređivanju, opremanju i otvaranju kuhinja za sirotinju 1938/1939, 1939/1940. godine.

Za početak otvorene su tri kuhinje: u Miloša Pocerca br.4 (kuhinja broj 1); na Čukarici, Radnička br. 69 (kuhinja broj 4); i na pijaci na Dušanovcu (kuhinja broj 3).

Bio je potpredsednik ispitne komisije za čin aktivnog i rezervnog sanitetskog i apotekarskog majora za ispitnu 1931/1932. godinu. Bio je urednik Vojno-sanitetskog glasnika 1932. godine (saradnik 1935), a pored redovne dužnosti bio je i upravnik Internata vojno-državnih pitomaca medicinara. Znao je nemački i francuski jezik.

Za dugu i savesnu službu odlikovan brojnim visokim domaćim i stranim odlikovanjima.

Milan Dimitrijević preminuo je 12. septembra 1949. godine u Beogradu u 76. godini života.