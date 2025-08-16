U vremenu starog Kruševca: Hotel „Evropa“

Na fotografiji se nalaze sa leve strane hotel „Pariz“, u sredini hotel „Evropa“ i sa desne salon mode „Luvr“

Na mestu današnjeg hotela „Evropa“ postojala je kafana koja se zvala „Zikina kafana“. Vlasnik ove kafane bio je Dimitrije Zika Janjić. Radila je do 1883. godine kada je Dimitrije umro u selu Artušu, srezu zagorskom, okrugu veleskom u Epiru. Posle smrti Dimitrija njegova kafana data je u zakup lokalnim kafedžijama, pa tako vidimo da je 1889. godine uzeo u zakup Milan Miljković, koji kaže:

„Putnicima stavljam do znanja, da sam uzeo pod zakup od 1. maja ove godine, gostionicu prvog reda zvanu Zikina, a sada Evropa. Istu sam snabdeo kako sa dobrim i ukusnim jelom i pićem tako i sa čistim krevetima. U Kruševcu, 1889. godine, Milan Miljković, gostioničar“). „Hotel Evropa u Kruševcu, rešio sam se zbog raznih korespodencija, a naročito zbog mladosti da prodam. Uslovi su vrlo povoljni. Tako isto imam na prodaju veću količinu župskog vina i rakije. Ko je gospodar i gazda neka se obrati potpisanom: Arsenije Milićević Pobratim, hotelijer“.

Mita Milović kupio je hotel Evropu, 1915. a 1934. godine je prodao. Potom je ovaj isti Mita Milović vodio hotel Evropa u Kraljevu kao Mita Milović – Kruševljanin).

Na mestu starog hotela Evropa Dušan Stojadinović Žuća sagradio je novi za to vreme luksuzan hotel Evropa.

Hotel „Evropa“ otvoren je 1938. godine. Imao je najmoderniju bioskopsku salu, 43 sobe na prvom i drugom spratu, veliku salu za proslave, banket salu. Krajem Drugog svetskog rata u hotelu je bila privremena bolnica.

Hotel „Evropa“ je posle Drugog svetskog rata nacionalizovan. Već dve decenije hotel ne radi.

O vlasniku hotela „Evropa“ Dušanu Stojadinoviću Žući:

Dušan Stojadinović (1882-1962), preduzimač, bio je pionir modernog graditeljstva u Srbiji. Imao je veliku građevinsku firmu „Stojadinović-Ušće“ koja je zapošljavala i do 7000 radnika. Oženio se 1920. godine Mariolom (1889-1965) iz Trstenika. Dušan Stojadinović iz Kruševca, preduzimač, imao je veliko građevinsko preduzeće „Stojadinović-Ušće“.

Početkom 20. veka radi barutanu „Obilićevo“, mostove i propuste na putu Kruševac – Brus, prugu Stalać – Kruševac, magacine na Ravnjaku i stanicu Vrnjačka Banja. U Kruševcu je sagradio 1938. hotel „Evropa“ na mestu prizemne kafane „Evropa“, a u sastavu hotela bila je velika bioskopska sala.

Njegova firma „Stojadinović-Ušće“ ima 6.000 do 7.000 radnika svih nacionalnosti iz država u okruženju. Tu rade: Grci, Italijani, Nemci, Mađari i naravno državljani Kraljevine Jugoslavije, koji grade železničke pruge Kuršumlija-Priština, Koševi-Kraljevo, Paraćin-Zaječar, Ušće-Raška, a rad na deonici Čačak-Banja Luka prekinuo je rat. Bio je pionir modernog graditeljstva u Srbiji.

Dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, učestvovao u odbrani Beograda, bitkama na Ceru i Kolubari, prešao Albaniju i preživeo tešku bolest na Vidu, učestvovao u proboju Solunskog fronta na Kajmakčalanu.

