U vremenu starog Kruševca: Okupatori kod crkve Svetog Đorđa

Dosad je veliki broj fotografija Kruševca u Prvom svetskom ratu objavljen na našoj stranici, ali tragajući za starim fotografijama Kruševca najčešće smo pronalazili one koje su nastale upravo u tom periodu

Okupator je fotografijom sačuvao bitne događaje u okupiranoj Srbiji, a iste bi se objavljivale u štampi i tako su širili propagandu o uspehu austrougarske vojske na frontu.

Ovu fotografiju napravio je fotograf Alpskog korpusa 1916. godine. Nosi naziv “Ulica sa crkvom u Kruševcu“ i čuva se u Državnom arhivu Bavarske. Na njoj je prikazana glavna ulica (današnja Vidovdanska) kod crkve Svetog Đorđa i trenutak kada austrougarska vojska prevozi naoružanje ili robu za svoje potrebe. Sve to na ulici posmatraju građani koji su se tu slučajno zadesili strahujući od namere okupacione vlasti da im život učine još težim.

I zaista, svi oni koji nisu želeli da napuste svoje domove preživljavali su psihičku i fizičku torturu austrougarskog okupatora.

