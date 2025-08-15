Pamtenik: Kuća Ljotića – danas Umetnička galerija

Kad se zaputite put Bagdale, od Spomenika ulicom Majke Jugovića (ranije Zakićeva), sa desne strane uočićete jedu od najlepših sačuvanih kruševačkih kuća s početka 20. veka. Danas je to reprezentativno zdanje Umetničke galerije, a podigao ga je trgovac Ljotić

Otvaranjem prve izložbe, 27. januara 1962, Umetnička galerija u Kruševcu otpočela je sa radom za potrebe izlaganja, prikupljanja, čuvanja i proučavanja značajnih umetničkih pojava i tendencija u zemlji, kao i umetnosti nastale na području grada i regiona.

U trenutku osnivanja, delovala je u okviru muzeja, da bi nakon razdoblja samostalnog funkcionisanja (1971–91) ponovo postala sastavnim delom Narodnog muzeja Kruševac. Zgradu, sa pratećim objektima u dvorišnom delu, grad je otkupio za potrebe Umetničke galerije (1984).

Definisanim ciljevima u periodu ustanovljenja, postavljena je jasna koncepcija formiranja zbirke i izložbenog programa, gde predstavljanje značajnih pojava i ličnosti, posebno umetnika mlađe generacije, prati izdavanje kataloga. U okviru delatnosti, formirana je stručna biblioteka, kao i dokumentacija relevantna za proučavanje umetničkih zbivanja kojima se bavi.

Umetnička galerija raspolaže izložbenim prostorom na oko 140 m2 organizovanim u pet prostorija, međusobno povezanim u sačuvanoj autentičnosti rasporeda i dekoracije u duhu secesije.

Ovo je plan kuće trgovca Ljotića, građene 1929. godine. Pripada tipu porodičnih kuća sa holom, kakve su gradili imućni ljudi između dva rata po ugledu na slične otmene kuće na Zapadu.

Eklekticizam, kome pripada ova kuća, javio se na porodičnim kućama u Kruševcu dosta kasno, tek posle Prvog svetskog rata.