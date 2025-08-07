Pamtenik: Velikolomnička „O’ ruk generacija“

Film „O ruk generacija“ snimljen je u naselju u Velikoj Lomnici podno Jastrepca i na trasi ORA „Morava’79“, tokom druge smene, u jul 1979. godine

U samom centru Velike Lomnice, praktičnom „predgrađu“ Jastrepca, danas se vide samo malobrojni ostaci mnogobrojnih baraka koje su još jedini fizički svedoci da je nekada na tom mestu postojalo brigadirsko naselje legendarne ORA „Morave“.

Bila je jedna od najobimnijih i najčuvenijih radnih akvija nekadašnje Jugoslavije, o kojoj je pored ovog dokumentarnog filma snimljena i igrana serija „Morava ’76“ (emitovana na Televiziji Beograd 1977.), a čuvena YU Grupa načinila je i njenu himnu „Moravo mi smo uz Tita“.

Trajala je u kontinuitetu od 1971 do 1980. godine i kroz njenu kapiju prošle su stotine brigada iz svih krajeva tadašnje domovine i na hiljade akcijaša spremnih da žrtvuju svoje letnje mesece odmora kako bi doprineli, volonterskim radom, sređivanju zemlje – u ovom slučaju Kruševca i okoline.