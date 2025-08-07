Sportsko leto 2025 – sedmica na pesku i suncu
Postavljeno: 07.08.2025
Sportski savez grada Kruševca od 24. do 30. avgusta organizuje manifestaciju „Sportsko leto 2025“
U nedelju, 24. avgusta, na terenu kod Mesne zajednice Zdravinje u 18 sati održaće se Čarapansko nadmetanje – narodni višeboj.
Turnir u odbojci na pesku biće odigran 25. avgusta u 19 časova na otvorenim peščanim terenima SC Kruševac.
Turnir beach vaterpolo 3 + 1 počinje 26. avgusta u 19 časova na otvorenim bazenima.
Turnir u fudbalu na pesku održaće se 27. avgusta na otvorenim peščanim terenima SC Kruševac u 8 i 30.
U četvrtak, 28. avgusta u 18 časova očekuje nas turnir u rukometu na pesku na otvorenim peščanim terenima.
Na otvorenim košarkaškim terenima, 29. avgusta u 8 i 30 održaće se turnir u basketu tri na tri.
Poslednjeg dana manifestacije (30. avgusta u 19 časova) na otvorenim bazenima biće organizovano takmičenje u plivanju 50 metara kraul tehnikom (kraulijada).
Pokrovitelj manifestacije je Grad Kruševac.
Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Sportksog saveza grada Kruševca (www.ssgks.rs).
