Sportsko leto 2025 – sedmica na pesku i suncu

Postavljeno: 07.08.2025

Sportski savez grada Kruševca od 24. do 30. avgusta organizuje manifestaciju „Sportsko leto 2025“

U nedelju, 24. avgusta, na terenu kod Mesne zajednice Zdravinje u 18 sati održaće se Čarapansko nadmetanje – narodni višeboj.

Turnir u odbojci na pesku biće odigran 25. avgusta u 19 časova na otvorenim peščanim terenima SC Kruševac.

Turnir beach vaterpolo 3 + 1 počinje 26. avgusta u 19 časova na otvorenim bazenima.

Turnir u fudbalu na pesku održaće se 27. avgusta na otvorenim peščanim terenima SC Kruševac u 8 i 30.

U četvrtak, 28. avgusta u 18 časova očekuje nas turnir u rukometu na pesku na otvorenim peščanim terenima.

Na otvorenim košarkaškim terenima, 29. avgusta u 8 i 30 održaće se turnir u basketu tri na tri.

Poslednjeg dana manifestacije (30. avgusta u 19 časova) na otvorenim bazenima biće organizovano takmičenje u plivanju 50 metara kraul tehnikom (kraulijada).

Pokrovitelj manifestacije je Grad Kruševac.

Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Sportksog saveza grada Kruševca (www.ssgks.rs).

