Bioskop „Kruševac“: Detektiv Cvrle i zlatna košnica

Ljubitelji animiranih filmova, mali i veliki, imaće priliku da ovog avgusta uživaju u novoj filmskoj avanturi koja stiže na repertoar bioskopa „Kruševac“. Reč je o animiranom ostvarenju „Detektiv Cvrle i zlatna košnica“, koje će se prikazivati od 7. do 13. avgusta u terminu od 19 časova

U režiji Grigorija Vozhakina, publika će biti uvučena u čarobni svet Medenog brda, gde neustrašivi detektiv Cvrle, zajedno sa sovom Sofijom, kreće u potragu za ukradenom zlatnom košnicom, simbolom mira i zajedništva u njihovom malom gradu.

Ova porodična avantura, koja traje 85 minuta, vešto spaja humor, misteriju i važne životne vrednosti, te se očekuje da će privući i decu i njihove roditelje. Film je idealan za porodični izlazak, ali i kao prilika da se najmlađi upoznaju sa vrednostima poput prijateljstva, hrabrosti i zajedništva.

Cena ulaznice iznosi 300 dinara.