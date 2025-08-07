Sutra Sveta Petka, prekosutra Sveti Pantelejmon

U naredna dva dana, pravoslavni vernici obeležavaju dva velika i izuzetno poštovana praznika u srpskom narodu – Svetu Petku, poznatu i kao Petkovicu, i Svetog Pantelejmona, lekara i mučenika

Sutra, 8. avgusta, slavi se Sveta prepodobnomučenica Paraskeva, poznata u narodu kao Letnja Petkovica. Ova svetiteljka posebno je poštovana među ženama, a veruje se da pomaže bolesnima, siromašnima i nevoljnicima. U mnogim krajevima Srbije ovaj dan se obeležava postom, molitvom i paljenjem sveća za zdravlje, mir u kući i porodičnu slogu.

Dan kasnije, 9. avgusta, vernici proslavljaju Svetog velikomučenika Pantelejmona, hrišćanskog sveca i iscelitelja, zaštitnika bolesnih i lekara. Prema predanju, Sveti Pantelejmon je čudotvorno isceljivao ljude i stradao kao mučenik zbog svoje vere. Njegov dan uvek se obeležava sa velikim poštovanjem, a u mnogim hramovima služe se liturgije i molebani za zdravlje.