Savet za mlade: Koncert Sanje Vučić 12. avgusta

Postavljeno: 07.08.2025

U Gradskoj upravi održana je četvrta sednica Saveta za mlade grada Kruševca. Sednicom je predsedavao gradonačelnik i predsednik Saveta Ivan Manojlović

Na sednici su, na osnovu analize ankete o stavovima mladih grada Kruševca, članovi Saveta za mlade izvršili izbor radionica koje će biti realizovane u sklopu programa neformalnog obrazovanja Kancelarije za mlade grada Kruševca. Radionice će se održavati od septembra do kraja tekuće kalendarske godine.

Precizirane su i aktivnosti koje će se realizovati povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih – 12.avgusta. Tim povodom, grad Kruševac će prirediti koncert jedne od najpopularnijih vokalnih solistkinja sa naše scene, Sanje Vučić.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs

