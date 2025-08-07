Rasadnik, Lazarica i Grevci bez vode

Postavljeno: 07.08.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju do 15.00.

Bez vode će biti sledeće ulice i naselja:

Kralja Aleksandra Ujedinitelja (od Alekse Šantića do Kosovske),

Lazarica – ulice Mačkovačka i Serafima Negotinca,

kao i naselje Grevci.

