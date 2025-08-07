Rasadnik, Lazarica i Grevci bez vode
Postavljeno: 07.08.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju do 15.00.
Bez vode će biti sledeće ulice i naselja:
Kralja Aleksandra Ujedinitelja (od Alekse Šantića do Kosovske),
Lazarica – ulice Mačkovačka i Serafima Negotinca,
kao i naselje Grevci.
