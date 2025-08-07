U vanrednoj akciji prikupljeno 20 jedinica

Crveni krst Kruševac, u saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom (VMA), organizovao je vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u svojim prostorijama, tokom koje je prikupljeno 20 jedinica krvi

Danas je u toku, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A).

Sekretarka Crvenog krsta Kruševac, Emina Todorović, podsetila je da ova humanitarna organizacija već godinama uspešno sarađuje sa VMA, te da se tokom godine sprovode dve redovne, a po potrebi i vanredne akcije prikupljanja krvi.

Prema podacima Instituta za transfuziju krvi, rezerve krvi u Srbiji su na minimumu, a da bi zdravstveni sistem funkcionisao bez prekida, potrebno je obezbediti najmanje trodnevne zalihe. Posebno je zabrinjavajuća situacija sa gotovo svim krvnim grupama, osim AB pozitivne, koja je trenutno jedina stabilna.

Zbog toga se upućuje apel građanima da se uključe u akcije dobrovoljnog davanja krvi i time pomognu u očuvanju zdravlja i života onih kojima je krv neophodna.