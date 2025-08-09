Na današnji dan: U večnost otišao Dragoslav Kedrović

Dragoslav Kedrović (1839 — 9. avgust 1907) je bio prvi kruševački apotekar i osnivač Kedrovićeve apoteke

Rođen je 1839. godine kao sin siromašnog mlinarskog radnika Janka rođenog u prvoj polovini 19. veka u Sentandreji i bogate majke Ane, Slovakinje. Otac mu je obešen jer je učestvovao u Mađarskoj buni 1848. kada je Kedrović otišao preko Save u Kragujevac 1861. godine.

Školovanje je počeo u Košici, a tirocinijum je pohađao u Bratislavi 1858—1861. Od jednogodišnje zarade je u Budimpešti završio jednu godinu farmacije. Ponovo se vratio u Kragujevac gde je ostao do 1866. gde je radio kao apotekarski pomoćnik.

Godine 1866. je otišao u Minhen da završi drugu i poslednju godinu farmacije u klasi Justusa fon Libiga, akademsku titulu je stekao 1867. kada se preselio u Kruševac. Prvu kruševačku Kedrovićevu apoteku je otvorio januara 1868.

Osnovao je brojne svoje preparate, bio je pobornik individualne terapije i brinuo je da narod privikne na stručno spremljene lekove. Sa učiteljima i profesorima je osnovao đački fond koji je novčano pomagao siromašnim učenicima. Od osnivanja, bio je neprekidno dvadeset i pet godina na čelu ovog fonda i za svoj rad je odlikovan ordenom Svetog Save i Takovskog krsta.

Učestvovao je u osnivanju Poljoprivrednog društva. Seljake je učio kalemljenju voćaka, spravljanju masla i objašnjavao im je dobru ishranu, borio se protiv nadrilekarstva. Bio je dopisni član Lekarskog i apotekarskog društva.

Odlikovan je ordenom Takovskog krsta za učešće u ratovima 1876. i 1878. godine. Slobodan Simonović je naveo da Kedrović nijednog dana nije odsustvovao iz oficine sve do smrti, a iza njega je ostao sin Dušan (1879—1965) koji je nastavio očevim stopama. Preminuo je 9. avgusta 1907. u Kruševcu.