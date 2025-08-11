Pamtenik: Hor Binički – Oj, Srbijo, mila mati

Ovo je jedan od retkih sačuvanih video zapisa čuvenog kruševačkog Kamernog hota „Binički“, načinjen u ambijentu možda najlepše Gradske kuće u Srbiji, baš u vreme njihovog najznačajnijeg perioda delovanja

Zgrada Okružnog načelstva u Kruševcu, je građena u periodu od 1900. do 1904. godine kao sedište Okružnog i Sreskog načelstva. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Zgrada je građena u duhu akademskog eklekticizma sa klasicističkim elementima, po projektu arhitekte Nikole Nestorovića, radove je završio Oto Goldner 1904. godine.

Zgrada je zadržala svoju autentičnost, kako u spoljašnjem izgledu tako, uglavnom, i u unutrašnjosti.

Građevina je simetrične osnove i spoljne kompozicije, istaknutog srednjeg rizalita sa vestibilom pod kupolom i stepeništem, atikom, horizontalnom podelom vencem, rustičnom obradom u prizemlju, vertikalnim raščlanjavanjem zidnih platana naglašenim ugaonim rizalitima. Iznad rizalita fasade su i tri kupole sa metalnim pokrivačem. Sve su četvorostrane: srednja, najveća, ima na vrhu platformu sa gvozdenom ogradom, dok ugaone, na svim stranama, krasi po jedan „okulus“ (okrugli prozor), kroz koji dopire svetlost u kupolu. Još dve kupole, istovetne veličine, uzdižu se i na uglovima zapadne fasade, koja je skromnija nego ostale.

Unutrašnjost je raskošno projektovana, posebno holovi u prizemlju i na spratu. Donji hol je sav u poluloptastim ukrasima plafona, oslonjen na deset kvadratnih masivnih subova. Posebno je raskošno stepenište koje vodi ka spratnom holu. Kružnim tokom hodnika u prizemlju i na spratu, svi delovi zgrade povezani su holom sa masivnim stupcima koji nose krstaste i bačvaste svodove u prizemlju i stepenište koje vodi u mozaik salu, odakle se razdvaja u dva kraka ka spratu. U Svečanoj sali su 1971. i 1986. godine postavljeni mozaici Mladena Srbinovića, inspirisani srpskom srednjovekovnom i istorijom Kruševca s kraja 14. i početka 15. veka.

Zgrada je posle Drugog svetskog rata bila sedište Okružnog i sreskih odbora, a od 1963. godine prostorije je preuzela Opština Kruševac sa opštinskim i okružnim sudovima. Nakon preseljenja sudova u novu zgradu, ovde je ostala Skupština Grada Kruševca.