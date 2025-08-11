Na današnji dan: Rođen narodni heroj Branko Perišić

Branko Perišić Badža, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije, rođen je u Šibeniku 11. avgusta 1923, a poginuo na Jastrepcu 19. septembra 1943. godine

Branko Perišić Badža rođen je u siromašnoj radničkoj porodici. Pošto je kao dete ostao bez oba roditelja, opštinske vlasti su ga smestile u Dom siročadi u Šibeniku. Od ranog detinjstva je ostavljao utisam ćutljivog i mirnog deteta. Po završetku osnovne šklole 1935. godine, Branko je nastavio školovanje u Vojnozanatskoj školi „Obilićevo“ u Kruševcu, a nakon završetka 1939. zapošljava se kao radnik u zavodu „Obilićevo“.

Nakon ulaska u Kruševac delova 60. nemačke motorizovane divizije, 14. aprila 1941. godine, u gradu su počele pripreme ua ustanak, a krajem juna i pripreme za formiranje oružanih jedinica. Već 22. jula na brdu Debela Glava, formiran je Rasinski partizanski odred.

Družeći se sa omladinom prokomunistički nastrojenom, Branko je veoma rano prišao radničkom i omladinskom pokretu. Svojom hrabrosti, isticao se u izvršavanju mnogobrojnih zadataka i provođenju akcija, još na početku svog revolucionarnog rada. To su pozitivno ocenile partijske organizacije, pa je primljen u SKOJ, a već 1940. i u KPJ.

U sastavu Rasinskog odreda u početku su delovale dve čete – Rasinska i Trstenička (u čijem sastavu su bili i pripadnici SKOJ-a). Njihove akcije su se svodile na rušenju mostova, željezničkih pruga, zgrada opštinske administracije, žandarmerijskih stanica, te neutralisanju nedićevaca. Zajedno sa ravnogorskim četnicima 23. septembra 1941. godine izvršili su napad na Kruševac gde su bili smešteni delovi 737. i 749. puka 717. nemačke divizije. Branko se istakao u ovim borbama, bacivši bombe na dva nemačka kamiona koja su prevozila vojnike. Borba je trajala tri dana, sve do dolaska „crnih četnika“, jedinica Koste Pećanca, bivšeg četničkog vojvode koji se stavio pod direktnu komandu Nemaca. Njegove snage, zajedno sa Nemcima i nedićevcima, proteruju partizansko-četničke (ravnogorske) jedinice iz grada.

Nakon ovog, kvinsliška policija provodi hajku u gradu hapseći sve one koji podržavaju ustanak. Iznenadni napad na Rasinski partizanski odred desio se 13. oktobra 1941. kad su ih ponovo napali „crni“ četnici. Nakon ovog, počinju strašni unutarsrpski obračuni, a ustaničke jedinice bivaju strašno oslabljene. Razbijene jedinice Rasinskog NOP-a priključuju se najpre Topličkim jedinicama, a onda sredinom marta 1942. zajedno pristupaju Jablaničkom, pa Kopaoničkom NOP-u. U januaru 1943, Branko je ponovo izveo jednu diverziju u Kruševcu, likvidiravši jednu grupu gestapovaca i vešto umakao. Sredinom 1943. partizanske jedinice na Kopaoniku ponovo ojačavaju i kreću u borbe sa „crnim“ četnicima, nedićevcima i Bugarima. U ovim borbama, 19. septembra 1943. na Jastrebcu, u rejonu Crne Čuke Branko biva smrtno pogođen.

Za narodnog heroja Jugoslavije proglašen je 5. jula 1951. godine. U Kruševcu je po njemu nosila ime velika pekarska industrija, dok se njegova bista nalazi u parku odmah ispred pružnog prelaza na Jasičkom putu.