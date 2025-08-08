Pamtenik: Odjavna špica kruševačkih „Varošarija“ (1989)

Prikazujemo vam odjavnu špicu ove spektakularne emisije, jedne od najreprezentativnijih video razglednica u kojima se promovišu kruševačke vrednosti. Snimak je načinjen iz aviona i mogu se jasno razaznati delovi grada koji su se, u međuvremenu, drastično promenili. Glas naratora pripadao je Momiru Moši Bradiću, dok je špicu uradila čuvena novosadska pop grupa Laboratorija zvuka

Krajem „starih dobrih vremena“, pred odjavu ’80-tih godina prošlog veka, televizije Beograd i Novi Sad zajedno su kreirale i realizovale nekoliko godišnjih serijala pod nazivom „Varošarije“.

U svakoj od epizoda predstavljan je po jedan grad, a 1989. tako red dođe i na „grad gospodstva nam“ – Kruševac. U emisiji se pojavljuju sve sami ovdašnji bardovi: Rada Savićević, Đuza Stojiljković, Ljuba Stepanović (Stevka Božurevka), Zvonko Roker Milenković, Zoran Simjanović, Radojka Živković, Mija Knežević Knez, Ljiljana Toković, akustičarska grupa Život, Radule Anđelković, Pavle Aksentijević… predvođeni zavičajnim a nerazdvojnim tandemom novinara – scenarista: Dragutinom Karlom Minićem i Anastasom Hardijem Nešićem.

Valja naglasiti da je, na kraju ciklusa, upravo emisija o Kruševcu proglašena za najbolju.