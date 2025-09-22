Vreme: Toplo, od sredine sedmice pad temperature

Postavljeno: 22.09.2025

Danas sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 °C. U košavskom području (Vojvodina, Pomoravlje i Podunavlje) duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s, navode iz RHMZ-a

U Kruševcu je danas vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 22°C. Vlažnost vazduha je 50 odsto, dok je brzina vetra 2 m/s.

Košava će u utorak oslabiti uz zadržavanje pretežno sunčanog i toplog vremena.

Od srede temperatura u svakodnevnom i postepenom padu za 3 – 4 °C, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a potom i u ostalim krajevima.

Košava će ponovo duvati u periodu od četvrtka do kraja sedmice, a narednog vikenda dnevne temperature biće oko i malo iznad 20 °C.

Kruševac
22. septembar 2025., 12:29
 

Vedro
29°C
Apparent: 27°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 31%
Vetar: 4.5 m/s E
UV-Index: 5.05
 
