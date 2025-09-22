Danas počinje jesen

U 20 časova i 19 minuta na severnoj hemisferi počinje jesen, a u isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“

To znači da će obdanica trajati 12 časova i 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta.

Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu iste dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju.

RHMZ najavljuje da će za vikend i u prvoj polovini sledeće sedmice biti pretežno sunčano, ujutru sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 °C.

Konkretno, prema operativnom biltenu RHMZ, u ponedeljak će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 9 do 20 °C, a najviša od 30 do 33 °C.