FK Napredak: Petlići remizirali, pioniri izgubili od Jagodine

Postavljeno: 22.09.2025

U petom kolu Prve lige RIS, grupa Sever, na gostovanju kod Jagodine, petlići su remizirali – 1:1

Povela je ekipa Napretka golom Novaka Đorđevića već u šestom minutu, ali su domaći uspeli da izjednače do kraja prvog poluvremena. U nastavku utakmice mreže su mirovale. Posle petog kola petlići su na deobi drugog i trećeg mesta sa OFK Paraćinom sa po 10 bodova. Na tabeli vodi niški Sinđelić sa 12 bodova i utakmicom manje.

Pioniri su doživeli prvi poraz. Jagodina je bila ubedljiva na domaćem terenu i slavila sa 3:0. Posle petog kola vodi Nacional sa 13 bodova, dok pioniri Napretka dele od drugog do četvrtog mesta, sa 12 bodova.

U šestom kolu pioniri i petlići dočekuju vršnjake Topličanina iz Prokuplja.

Fudbalerke Napretka pobedile u Pirotu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
22. septembar 2025., 11:32
 

Vedro
27°C
Apparent: 25°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 35%
Vetar: 4 m/s E
UV-Index: 4.25
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top