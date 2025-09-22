FK Napredak: Petlići remizirali, pioniri izgubili od Jagodine

U petom kolu Prve lige RIS, grupa Sever, na gostovanju kod Jagodine, petlići su remizirali – 1:1

Povela je ekipa Napretka golom Novaka Đorđevića već u šestom minutu, ali su domaći uspeli da izjednače do kraja prvog poluvremena. U nastavku utakmice mreže su mirovale. Posle petog kola petlići su na deobi drugog i trećeg mesta sa OFK Paraćinom sa po 10 bodova. Na tabeli vodi niški Sinđelić sa 12 bodova i utakmicom manje.

Pioniri su doživeli prvi poraz. Jagodina je bila ubedljiva na domaćem terenu i slavila sa 3:0. Posle petog kola vodi Nacional sa 13 bodova, dok pioniri Napretka dele od drugog do četvrtog mesta, sa 12 bodova.

U šestom kolu pioniri i petlići dočekuju vršnjake Topličanina iz Prokuplja.