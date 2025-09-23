Stefanović vodi omladince

Loši rezultati na startu sezone u Kvalitetnoj ligi Srbije uslovi su promenu na klupi omladinske ekipe

Posle sedam kola omladinska ekipa Napretka ima samo četiri boda i trenutno je na 14. mestu na tabeli. Zna se, kada su rezultati dobri – najzaslužniji su igrači. Kada su loši – odgovoran je trener.

Umesto Ivana Babića, ekipu će u narednom periodu predvoditi bivši šef struke prvog tima i dugogodišnji trener u klubu – Ivan Stefanović, a cilj je da se ekipa što pre stabilizuje i izađe iz opasne zone na tabeli.