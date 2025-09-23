Stefanović vodi omladince

Postavljeno: 23.09.2025

Loši rezultati na startu sezone u Kvalitetnoj ligi Srbije uslovi su promenu na klupi omladinske ekipe

Posle sedam kola omladinska ekipa Napretka ima samo četiri boda i trenutno je na 14. mestu na tabeli. Zna se, kada su rezultati dobri – najzaslužniji su igrači. Kada su loši – odgovoran je trener.

Umesto Ivana Babića, ekipu će u narednom periodu predvoditi bivši šef struke prvog tima i dugogodišnji trener u klubu – Ivan Stefanović, a cilj je da se ekipa što pre stabilizuje i izađe iz opasne zone na tabeli.

OKK Kruševac od ove sezone u Prvoj srpskoj ligi

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
23. septembar 2025., 12:32
 

Vedro
28°C
Apparent: 28°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 30%
Vetar: 2.3 m/s ENE
UV-Index: 5
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top