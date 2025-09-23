Kruševac na svetskoj sceni – tri bronze sa Svetskog prvenstva

Karate klub „Kruševac“ imao je devet svojih predstavnika u sastavu reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore, seniore i veterane, održanom u Španiji

Tom prilikom, Kruševljani su ostvarili zapažen uspeh osvojivši tri bronzane medalje – Lazar Simić u borbama, dok su u katama odličja pripala Đorđu Nedeljkoviću i Đorđu Jankoviću.

O velikom uspehu kruševačkih karatista govori i podatak da je na takmičenju učestvovalo više od 1.000 sportista, trenera, sudija i zvaničnika iz svih delova sveta.