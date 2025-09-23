Međunarodni dan znakovnog jezika

Međunarodna nedelja gluvih se već decenijama obeležava širom sveta, a od ove godine će po prvi put zajednica gluvih u čitavom svetu proslaviti i međunarodni dan svojih maternjih (znakovnih) jezika, budući da su Ujedinjenje nacije 19.decembra 2017. godine usvojile rezoluciju kojom je 23. septembar proglašen Međunarodnom danom znakovnih jezika

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) proglasila je 23. septembar Međunarodnim danom znakovnih jezika kako bi se podigla svest o značaju znakovnih jezika u punom ostvarivanju ljudskih prava gluvih i nagluvih osoba.

Međunarodni dan znakovnih jezika je jedinstvena prilika da se podrži i zaštiti jezički identitet i kulturna raznolikost svih gluvih osoba i drugih korisnika znakovnog jezika. Zajednice gluvih, vlade i organizacije civilnog društva nastavljaju sa svojim zajedničkim naporima u negovanju, promovisanju i prepoznavanju nacionalnih znakovnih jezika kao dela živopisnog i raznolikog jezičkog pejzaža svojih zemalja.

Prema podacima Svetske federacije gluvih, u svetu ima više od 70 miliona gluvih. Više od 80% njih živi u zemljama u razvoju. Zajedno, oni koriste više od 300 različitih znakovnih jezika. Znakovni jezici su potpuno razvijeni prirodni jezici, strukturno različiti od govornih jezika. Postoji i međunarodni znakovni jezik, koji gluvi koriste na međunarodnim sastancima i neformalno na putovanjima i druženjima. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom prepoznaje i promoviše upotrebu znakovnih jezika. On jasno pokazuje da su znakovni jezici po statusu jednaki govornim jezicima i obavezuje države članice da olakšaju učenje znakovnog jezika i promovišu jezički identitet zajednice gluvih. Rezolucija kojom se utvrđuje ovaj dan potvrđuje da je rani pristup znakovnom jeziku i uslugama na znakovnom jeziku, uključujući kvalitetno obrazovanje dostupno na znakovnom jeziku, od vitalnog značaja za rast i razvoj gluve osobe i od ključnog značaja za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva.